Отмена льгот по НДС и пособие на второго ребенка не для всех. Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 апреля. Обзор

Предприниматели будут получать субсидии, льготы и преференции в зависимости от их позиции в рейтинге устойчивости хозсубъектов.
Рейтинг формируется автоматически (онлайн) на электронной платформе «Рейтинг устойчивости предпринимателей» Налогового комитета и публикуется на официальном веб-сайте ТПП.
«Безбарьерные» гостиницы получат субсидии — от 1 до 2 миллионов сумов за номер
До 1 апреля 2026 года гостиницы смогут получать субсидии, если не менее трех номеров в них будут оборудованы с возможностью пользования креслом-коляской для лиц с инвалидностью. А также — будут установлены дисплеи и голосовые устройства. За каждый оснащенный таким образом номер предоставляется субсидия от 1 до 2 миллионов сумов.
Отечественный электротех получит преференции при госзакупках
Местные производители электротехнической продукции, участвующие в госзакупках наряду с иностранными поставщиками, получат ценовые преференции от цены DDP (стоимость товара, прописанная в договоре поставки) импортных товаров в следующих размерах:
15% — при участии 3 и более отечественных производителей;
12% — при участии 2 отечественных производителей;
8% — при участии 1 отечественного производителя.
Вводятся электронные накладные для крупных налогоплательщиков
Для крупных налогоплательщиков внедряется система электронного оформления, хранения и учета товарно-транспортных накладных.
При долге за «вывоз мусора» откажут в нотариальном оформлении недвижимости и авто
Получить нотариальное удостоверение сделок, связанных с недвижимым имуществом и автотранспортом, будет можно только при отсутствии у граждан задолженности за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов..
К реализации конфиската допустят только субъектов с электронным мониторингом
Реализовать имущество на комиссионно-договорной основе в рамках принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов смогут только организации, внедрившие электронную систему дистанционного мониторинга процессов — от принятия до реализации имущества..
Центры социальных услуг «Инсон» будут оказывать и платные услуги
В центрах социальных услуг «Инсон» и медико-социальных учреждениях системы Национального агентства социальной защиты внедряется система платных услуг на договорной основе.
Отменяются некоторые льготы по НДС
Это — льготы по НДС при реализации медицинских, ветеринарных, лекарственных средств и коммунальных услуг..
Подать на алименты можно будет онлайн
С помощью новой госуслуги малообеспеченные семьи смогут подавать онлайн-заявку на назначение алиментов и материальной помощи.
Повышается минимальный размер уставного фонда банков
С 1 апреля 2024 года эта сумма составит 350 миллиардов сумов..
Некоторых резидентов IT-парка освободят от бумажной волокиты
В порядке эксперимента разрешено оформлять экспортные договоры на оказание цифровых услуг на международных платформах.
Оформленные резидентами IT-парка договоры (соглашение, счет-фактура, инвойс) по экспорту услуг в сфере цифровизации стоимостью до 100 тысяч долларов признаются в качестве электронного документа, их бумажная копия не требуется.
Пособие на рождение второго ребенка получат не все
Единоразовое пособие, выплачиваемое государством:
на первого ребенка — назначается всем женщинам;
на второго ребенка — только женщинам или иным членам семьи, внесенной к моменту рождения ребенка в Единый реестр социальной защиты.
Запускаются новые культурные проекты
Среди них:
медиапроект «Волны культуры». В рамках конкурса лучшие высокоидейные медиапродукты, положительно воспринятые общественностью, победителей вознаградят премией в размере 50 миллионов сумов;
проект «Путешествие со звездой» с участием популярных среди населения личностей, имеющих в социальных сетях более 500 тысяч подписчиков.