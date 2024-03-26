Отмена льгот по НДС и пособие на второго ребенка не для всех. Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 апреля. Обзор

До 1 апреля 2026 года гостиницы смогут получать субсидии, если не менее трех номеров в них будут оборудованы с возможностью пользования креслом-коляской для лиц с инвалидностью. А также — будут установлены дисплеи и голосовые устройства. За каждый оснащенный таким образом номер предоставляется субсидия от 1 до 2 миллионов сумов.