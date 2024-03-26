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Отмена льгот по НДС и пособие на второго ребенка не для всех. Какие изменения ждут узбекистанцев с 1 апреля. Обзор

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане с 1 апреля вступит в силу ряд новых изменений и дополнений в законодательстве, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на правовой портал «Норма». Разбираемся, о чем идет речь.

Источник: Podrobno.uz

Предприниматели будут получать субсидии, льготы и преференции в зависимости от их позиции в рейтинге устойчивости хозсубъектов.

Рейтинг формируется автоматически (онлайн) на электронной платформе «Рейтинг устойчивости предпринимателей» Налогового комитета и публикуется на официальном веб-сайте ТПП.

«Безбарьерные» гостиницы получат субсидии — от 1 до 2 миллионов сумов за номер

До 1 апреля 2026 года гостиницы смогут получать субсидии, если не менее трех номеров в них будут оборудованы с возможностью пользования креслом-коляской для лиц с инвалидностью. А также — будут установлены дисплеи и голосовые устройства. За каждый оснащенный таким образом номер предоставляется субсидия от 1 до 2 миллионов сумов.

Отечественный электротех получит преференции при госзакупках

Местные производители электротехнической продукции, участвующие в госзакупках наряду с иностранными поставщиками, получат ценовые преференции от цены DDP (стоимость товара, прописанная в договоре поставки) импортных товаров в следующих размерах:

15% — при участии 3 и более отечественных производителей;

12% — при участии 2 отечественных производителей;

8% — при участии 1 отечественного производителя.

Вводятся электронные накладные для крупных налогоплательщиков

Для крупных налогоплательщиков внедряется система электронного оформления, хранения и учета товарно-транспортных накладных.

При долге за «вывоз мусора» откажут в нотариальном оформлении недвижимости и авто

Получить нотариальное удостоверение сделок, связанных с недвижимым имуществом и автотранспортом, будет можно только при отсутствии у граждан задолженности за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов..

К реализации конфиската допустят только субъектов с электронным мониторингом

Реализовать имущество на комиссионно-договорной основе в рамках принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов смогут только организации, внедрившие электронную систему дистанционного мониторинга процессов — от принятия до реализации имущества..

Центры социальных услуг «Инсон» будут оказывать и платные услуги

В центрах социальных услуг «Инсон» и медико-социальных учреждениях системы Национального агентства социальной защиты внедряется система платных услуг на договорной основе.

Отменяются некоторые льготы по НДС

Это — льготы по НДС при реализации медицинских, ветеринарных, лекарственных средств и коммунальных услуг..

Подать на алименты можно будет онлайн

С помощью новой госуслуги малообеспеченные семьи смогут подавать онлайн-заявку на назначение алиментов и материальной помощи.

Повышается минимальный размер уставного фонда банков

С 1 апреля 2024 года эта сумма составит 350 миллиардов сумов..

Некоторых резидентов IT-парка освободят от бумажной волокиты

В порядке эксперимента разрешено оформлять экспортные договоры на оказание цифровых услуг на международных платформах.

Оформленные резидентами IT-парка договоры (соглашение, счет-фактура, инвойс) по экспорту услуг в сфере цифровизации стоимостью до 100 тысяч долларов признаются в качестве электронного документа, их бумажная копия не требуется.

Пособие на рождение второго ребенка получат не все

Единоразовое пособие, выплачиваемое государством:

на первого ребенка — назначается всем женщинам;

на второго ребенка — только женщинам или иным членам семьи, внесенной к моменту рождения ребенка в Единый реестр социальной защиты.

Запускаются новые культурные проекты

Среди них:

медиапроект «Волны культуры». В рамках конкурса лучшие высокоидейные медиапродукты, положительно воспринятые общественностью, победителей вознаградят премией в размере 50 миллионов сумов;

проект «Путешествие со звездой» с участием популярных среди населения личностей, имеющих в социальных сетях более 500 тысяч подписчиков.