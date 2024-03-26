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Мингорисполком сказал про сокращение десятых классов в школах Минска

Число десятых классов сократится в школах Минска.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме рассказали, что количество десятых классов сократится в школах Минска. Подробности озвучил агентству «Минск-Новости» председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский.

По его словам, в 2023/2024 учебном году вторую ступень общего среднего образования оканчивают более 21 000 учащихся. Он отметил, что половина девятиклассников станут учащимися колледжей.

— Тенденция такова: количество базовых 10-х классов будет сокращаться.

Стригельский акцентировал внимание на том, что ставка будет сделана на профессиональное обучение и на профилизацию на уровне старшей школы. Так, заметил он, если еще пять лет назад в колледжи уходило более 20% выпускников школ, то в 2024 году цифра будет около 50%.