Мингорисполком сказал про сокращение десятых классов в школах Минска

В Мингорисполкоме рассказали, что количество десятых классов сократится в школах Минска. Подробности озвучил агентству «Минск-Новости» председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский.
По его словам, в 2023/2024 учебном году вторую ступень общего среднего образования оканчивают более 21 000 учащихся. Он отметил, что половина девятиклассников станут учащимися колледжей.
— Тенденция такова: количество базовых 10-х классов будет сокращаться.
Стригельский акцентировал внимание на том, что ставка будет сделана на профессиональное обучение и на профилизацию на уровне старшей школы. Так, заметил он, если еще пять лет назад в колледжи уходило более 20% выпускников школ, то в 2024 году цифра будет около 50%.