Мингорисполком сказал про сокращение десятых классов в школах Минска

Стригельский акцентировал внимание на том, что ставка будет сделана на профессиональное обучение и на профилизацию на уровне старшей школы. Так, заметил он, если еще пять лет назад в колледжи уходило более 20% выпускников школ, то в 2024 году цифра будет около 50%.