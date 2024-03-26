Движение трамваев на Ново-Садовой в Самаре ограничат с 15 апреля

Из-за ограничения движения некоторые трамваи изменят маршруты. Трамвай № 5 будет курсировать между улицами Чапаевской и Фадеева. Маршрут трамвая № 7 пройдет от метро «Победа» до завода Тарасова. Трамвай № 22 будет ездить от Чапаевской до 15-го микрорайона через Дом печати и Ставропольскую улицу. А у трамвая № 24 маршрут сократят: теперь он будет ездить от переулка Костромского до Барбошиной поляны.