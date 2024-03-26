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Движение трамваев на Ново-Садовой в Самаре ограничат с 15 апреля

Трамваи в Самаре поедут по новым маршрутам из-за ремонта путей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре ограничат движение трамваев на улице Ново-Садовой из-за ремонта путей. Ориентировочно работы здесь начнутся с 15 апреля. Ремонт планируют проводить в два этапа: сначала — на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной, а после — на отрезке от Ново-Вокзальной до завода Тарасова.

Из-за ограничения движения некоторые трамваи изменят маршруты. Трамвай № 5 будет курсировать между улицами Чапаевской и Фадеева. Маршрут трамвая № 7 пройдет от метро «Победа» до завода Тарасова. Трамвай № 22 будет ездить от Чапаевской до 15-го микрорайона через Дом печати и Ставропольскую улицу. А у трамвая № 24 маршрут сократят: теперь он будет ездить от переулка Костромского до Барбошиной поляны.

Трамваи № 11 и № 12 изменят маршруты на выходных. «Одиннадцатый» будет ездить от Барбошиной поляны до ТРК «Аврора», заезжать на «Самара Арену», в 15-й микрорайон и т. д. А трамвай № 12 по выходным повторит маршрут № 19, то есть будет курсировать от Юнгородка до улицы Фадеева.

Пока идет ремонт путей, на улице Ново-Садовой запустят бесплатные автобусы на участке от Ташкентской до ТЦ «Апельсин».