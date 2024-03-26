В Волгоградской области люди стали жить дольше

Волгоградцы стали дольше жить. И это не просто слова или предположение, так утверждает статистика. В частности, по данным Росстата, к 2024-му году средняя продолжительность жизни волгоградцев выросла до 73,69 лет. Для сравнения, по итогам 2022 года, этот показатель равнялся 73,24 года.
Прирост небольшой, как видите. Но факт остается.
Отметим, что продолжительность жизни за минувший год выросла не только в Волгоградской области, но и почти во всех регионах юга России. Как следует из данных Росстата, например, в Севастополе сейчас этот показатель составляет 76,11 лет. Хуже всего дела в ЮФО обстоят в Астраханской области: там средняя продолжительность жизни составляет 72,2 года.
Ну, а главные долгожители в России живут в Дагестане и Ингушетии, где средняя продолжительность жизни уже превысила 79 лет. Таким же показателем может похвастаться и Москва (79,38 года),
Самый низкий уровень жизни по-прежнему в северных регионах страны. Так, на Чукотке в среднем люди доживают до 66,56 лет, в Республике Тыва — до 66,59 лет.
Напомним, что по данным Росстата, волгоградцы в последнее время стали чаще разводиться, а женятся все реже.