В Волгоградской области люди стали жить дольше

Отметим, что продолжительность жизни за минувший год выросла не только в Волгоградской области, но и почти во всех регионах юга России. Как следует из данных Росстата, например, в Севастополе сейчас этот показатель составляет 76,11 лет. Хуже всего дела в ЮФО обстоят в Астраханской области: там средняя продолжительность жизни составляет 72,2 года.