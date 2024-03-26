Кемеровская школьница лишила маму 72 тыс. рублей из-за розыгрыша блогера

Ночью горожанке пришло смс-сообщение о том, что на её имя оформлен кредит. В банке кемеровчанке сказали, что кредит был взят вечером, после чего все заёмные деньги перевели на другой счёт. Оказалось, что дочка подписалась в мессенджере на блогера, который якобы проводил розыгрыш, и для участия в нём нужно было заплатить.