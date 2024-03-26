Кемеровская школьница лишила маму 72 тыс. рублей из-за розыгрыша блогера

Полиция Кузбасса сообщила, что школьница в Кемерове хотела поучаствовать в розыгрыше от блогера, а в итоге перевела мошеннику 72 тыс. рублей с карты матери. К правоохранителям обратилась мама 11-летней девочки.
Ночью горожанке пришло смс-сообщение о том, что на её имя оформлен кредит. В банке кемеровчанке сказали, что кредит был взят вечером, после чего все заёмные деньги перевели на другой счёт. Оказалось, что дочка подписалась в мессенджере на блогера, который якобы проводил розыгрыш, и для участия в нём нужно было заплатить.
Несовершеннолетняя написала блогеру и поинтересовалась, как можно перечислить сумму. Тот уговорил ребёнка взять телефон матери, рассказал, как войти в личный кабинет мобильного приложения банка, оформить кредит и перевести деньги. Пока мама спала, девочка выполнила все указания, после чего аферист удалил переписку и перестал выходить на связь. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
А недавно мошенница обманула 10-летнюю прокопчанку и похитила со счёта её матери около 200 тыс. кредитных рублей. Мы писали, как взрослым уберечь от этого своих детей.