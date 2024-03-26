Нижегородское Минимущество может возобновить снос лодочной станции «Турист»

В марте суд рассмотрел исковое заявление А. В. М. С. «Турист», в котором было сказано, что снос лодочной станции незаконный. 15 марта суд отказал заявителю в иске, ссылаясь на то, что министерство не нарушает какие-либо права, а у А. В. М. С. «Турист» нет прав на участок.