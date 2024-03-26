Нижегородское Минимущество может возобновить снос лодочной станции «Турист»

Нижегородское Минимущество может возобновить принудительный демонтаж лодочной станции «Турист», расположенной на Гребном канале. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на профильное ведомство.
В марте суд рассмотрел исковое заявление А. В. М. С. «Турист», в котором было сказано, что снос лодочной станции незаконный. 15 марта суд отказал заявителю в иске, ссылаясь на то, что министерство не нарушает какие-либо права, а у А. В. М. С. «Турист» нет прав на участок.
Более того, апелляционная инстанция поддержала отмену обеспечительных мер, принятых по ходатайству А. В. М. С. «Турист». Теперь региональное Минимущество может возобновить демонтаж лодочной станции.
В ведомстве отметили, что на данный момент с территории было вывезено 270 лодок, выше 40 строений, а также большой дом.