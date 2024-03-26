В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский

«Сейчас мы пока установили их в крупных торговых центрах Симферополя, но работа продолжается. Будет установлен еще макет на Главпочтамте, с другой немного информацией, которая ориентирована на пожилых людей. Для того, чтобы предупредить людей о схеме “ваш родственник попал в ДТП”, — объяснила она.
Идею создания такой фигуры позаимствовали у коллег из других регионов страны, но прототипом для нее стал крымский полицейский — лучший участковый уполномоченный, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса Дмитрий Скалозубов. В торговых центрах он держит в руках плакат, предупреждающий о действиях телефонных мошенников.
«Данная схема направлена на профилактику по звонкам через мессенджеры. Это когда звонят якобы из банка и говорят, что на вас оформляют кредит или ваши деньги надо перевести на более безопасный счет», — уточнила Кашкарова.
Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам через мессенджеры, написано на плакате. Кроме того, не существует никаких «безопасных счетов», на которые банковские сотрудники просят перевести деньги.
В последнее время количество подобных преступлений выросло на 20% — это почти треть от всех преступлений, совершаемых в республике, подчеркивают в МВД. Так, недавно в Севастополе пенсионерка отдала телефонным мошенникам 3,6 млн рублей — курьера, который должен был доставить деньги, задержала полиция.