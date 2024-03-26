В магазинах Крыма появится улыбчивый полицейский

«Сейчас мы пока установили их в крупных торговых центрах Симферополя, но работа продолжается. Будет установлен еще макет на Главпочтамте, с другой немного информацией, которая ориентирована на пожилых людей. Для того, чтобы предупредить людей о схеме “ваш родственник попал в ДТП”, — объяснила она.