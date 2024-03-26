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«Я потерял родителей»: В Гагаузии карабинеры вернули супругам потерявшегося малыша

Малыша, гулявшего по городским улицам в одиночку, заметили сегодня карабинеры.

Источник: Комсомольская правда

В Комрате карабинеры вернули родителям потерявшегося ребенка.

Малыша, гулявшего по городским улицам в одиночку, заметили сегодня карабинеры.

Они спросили ребенка, почему он один и не нужна ли ему помощь. В ходе разговора «несовершеннолетний упомянул, что потерял родителей».

В итоге, «благодаря действиям карабинеров удалось установить личность одного из родителей, и вскоре ребенок воссоединился со своей семьей».

«Мы рекомендуем гражданам обращаться к ближайшим патрулям карабинеров или звонить по телефону 112, если они заметили людей, попавших в беду, или детей без присмотра, чтобы предотвратить трагедии», — сказали в Генеральном инспекторате карабинеров.