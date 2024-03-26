В Петербурге умер актер театра и кино Александр Карпухов

«Когда-то, кажется давным-давно, на какой-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм… клип… посмотрите! Мне кажется, что эти его “Панды Нью-Йорка” очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Покойся с миром, Саня», — написал господин Андреев.
Актеру было 50 лет. РБК стало известно, что он умер во сне утром 23 марта.
Александр Карпухов родился в 1974 году в Ленинграде. Учился в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения, затем поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию сценических искусств. С 1999 года служил в Молодежном театре на Фонтанке. Снимался в кино и сериалах в эпизодических ролях. Вел программу «Танц-класс» на телеканале СТС.