В Петербурге умер актер театра и кино Александр Карпухов

«Когда-то, кажется давным-давно, на какой-то из театральных капустников он собрал нас и снял небольшой фильм… клип… посмотрите! Мне кажется, что эти его “Панды Нью-Йорка” очень точно отображают его озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Покойся с миром, Саня», — написал господин Андреев.