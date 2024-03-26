Приморцам станет проще записать детей в школу с 1 апреля

Преимущественное право есть у тех детей, чьи братья или сестры уже обучаются в выбранной родителями школе. Причем отказать будущему первокласснику в зачислении в школу, если туда ходит брат или сестра, не имеют права, а значит, это существенным образом упрощает жизнь родителям с двумя и более детьми.