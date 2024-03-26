Приморцам станет проще записать детей в школу с 1 апреля

Как проходит зачисление в школы
С 1 апреля начнется первая волна приема в школу по электронному заявлению на 2024−2025 учебный год. Запись проходит в 2 этапа:
С 1 апреля по 30 июня — если ребенок проживает на закрепленной за школой территории или поступает в другую школу, но имеет льготы; С 6 июля по 5 сентября — в любые школы при наличии свободных мест.
Инструкция и заявление уже доступны на портале Госуслуг.
У кого преимущество
Преимущественное право есть у тех детей, чьи братья или сестры уже обучаются в выбранной родителями школе. Причем отказать будущему первокласснику в зачислении в школу, если туда ходит брат или сестра, не имеют права, а значит, это существенным образом упрощает жизнь родителям с двумя и более детьми.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития и связи Приморского края, правом приоритетной подачи заявлений могут воспользоваться дети:
сотрудников полиции (в том числе погибших и уволенных по состоянию здоровья); находящиеся на иждивении сотрудника полиции; сотрудников ОВД; сотрудников ФСИН, ФССП, МЧС, ГНК, ФТС, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета (если дети поступают в школу-интернат); военнослужащих по месту проживания семей.
Список документов для зачисления ребенка в 1-й класс:
копия и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя, законного представителя; копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка; номер или название выбранной школы; копия и оригинал документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (на первом этапе); справка с места работы (для льготных категорий); справка о составе семьи (если старшие братья и сестры уже учатся в выбранной школе).
В отдельных случаях в школе могут запросить: разрешение комиссии местного органа управления образованием для зачисления в первый класс, если ребенку меньше 6,5 или больше восьми лет; вид на жительство или разрешение на временное проживание для иностранцев; заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что детям участников СВО из Приморья предоставили новую льготу.