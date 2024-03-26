Весна в Хабаровском крае становится всё солнечнее и теплее

Весна все смелее и настойчивее заявляет о себе: март на исходе, еще каких-то несколько дней и вот он — апрель на пороге! А с ним пробуждение вербы, возвращение птиц, ледоход на Амуре.
В Хабаровске 27 марта днем воздух прогреется до +7…+9 градусов, ночью столбик термометра покажет −6…-8 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Прекрасно!
В Вяземском днем такая же температура +7…+9, и ночью −6…-8, а вот в Бикине в послеполуденное время +8…+10 градусов, ночью −7…-9. И впрямь весна! На территории края такое продвижение тепла тоже весьма очевидно. Представить только, в холодном Чегдомыне днем +8…+10 градусов, ночью −13…-15 градусов. В селе имени Полины Осипенко днем +7…+9, ночью −9…-11 градусов. В северном Чумикане днем +6…+8, ночью −3…-5 градусов. В Троицком дневной фон такой же +6…+8 градусов, ночной −9…-11.
В Николаевске-на-Амуре и Комсомольске-на-Амуре в светлое время суток +5…+7 градусов, ночью в Николаевске −12… −14 градусов, в городе Юности −9…-11. В Советской Гавани дневной фон температур +5…+7 градусов, ночной −9…-12..
В Аяне в светлое время не так тепло, всего −1…- 3, ночью −11…-13 градусов. Все же север! В Охотске дневной фон такой же −1…-3, и ночной −11…-13 градусов. И, кажется, ничего не может омрачить нашего ожидания тепла.
Однако синоптики предупреждают, что уже