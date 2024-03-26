Весна в Хабаровском крае становится всё солнечнее и теплее

В Вяземском днем такая же температура +7…+9, и ночью −6…-8, а вот в Бикине в послеполуденное время +8…+10 градусов, ночью −7…-9. И впрямь весна! На территории края такое продвижение тепла тоже весьма очевидно. Представить только, в холодном Чегдомыне днем +8…+10 градусов, ночью −13…-15 градусов. В селе имени Полины Осипенко днем +7…+9, ночью −9…-11 градусов. В северном Чумикане днем +6…+8, ночью −3…-5 градусов. В Троицком дневной фон такой же +6…+8 градусов, ночной −9…-11.