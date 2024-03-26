Красноярцев приглашают на зрелищный фестиваль артистического фехтования (видео)

Об этом сообщили в мэрии.
В молодежном творческом бизнес-центре «Пилот» 5 мая в рамках XV межрегионального фестиваля «Стальной Рассвет 2024» состоится открытый Кубок Красноярского края по арт-фехтованию. В этом году соревнования пройдут в четырех дисциплинах: дуэль, группа, соло и ансамбль. Завершится турнир концертной программой и церемонией награждения победителей.
Также накануне соревнований, 4 мая, в «Творческих мастерских» специально для участников фестиваля организуют различные мастер-классы и семинары по фехтованию от приглашенных экспертов.
Подать заявку на участие в соревновательной программе сегодня может любой желающий вне зависимости от места проживания. Заявка заполняется одна на все выступления от отдельного участника или коллектива на сайте студии артистического фехтования «Грифон» до 28 апреля включительно.
Подробную информацию о мероприятии можно узнать в официальной группе XV межрегионального фестиваля «Стальной Рассвет 2024» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону