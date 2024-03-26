Новосибирский актер Никита Кологривый выходит на свободу

Напомним, что актер приехал в родной город на кинофестиваль, который прошел 15 марта, где он встретился с журналистами, ответил на все интересующие вопросы. После чего Никита решил собрать всех своих фанатов на Гастрокорте, куда он опоздал и заставил ждать своих гостей почти два часа.