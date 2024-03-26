Во Владивостоке сменился исполняющий обязанности начальника таможни

Свой путь в таможенной сфере он начал с инспектора отдела таможенных расследований. С 2002 по 2007 годы был начальником отдела административных расследований дальневосточного ведомства, а затем до 2018 года занимал должность главы службы инспекции, то есть контроля после выпуска товаров.