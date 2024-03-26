Во Владивостоке сменился исполняющий обязанности начальника таможни. Должность занял Эрнест Матвиенко, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление. Подробности в материале.
Эрнест Анатольевич родился 4 июня 1968 года в Приморье, в 1996 году он окончил Дальневосточный государственный университет.
Свой путь в таможенной сфере он начал с инспектора отдела таможенных расследований. С 2002 по 2007 годы был начальником отдела административных расследований дальневосточного ведомства, а затем до 2018 года занимал должность главы службы инспекции, то есть контроля после выпуска товаров.
С сентября 2018 года служил на должности замначальника Дальневосточного таможенного управления — начальника службы.
В пресс-службе ведомства добавили, что Эрнеста Матвиенко награждали почетным званием «Заслуженный таможенник Российской Федерации», также у него есть награды ГТК России и ФТС России.