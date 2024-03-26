Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке сменился исполняющий обязанности начальника таможни

Новым и.о. начальника таможни во Владивосток стал Эрнест Матвиенко.

Источник: Владивостокская таможня

Во Владивостоке сменился исполняющий обязанности начальника таможни. Должность занял Эрнест Матвиенко, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление. Подробности в материале.

Эрнест Анатольевич родился 4 июня 1968 года в Приморье, в 1996 году он окончил Дальневосточный государственный университет.

Свой путь в таможенной сфере он начал с инспектора отдела таможенных расследований. С 2002 по 2007 годы был начальником отдела административных расследований дальневосточного ведомства, а затем до 2018 года занимал должность главы службы инспекции, то есть контроля после выпуска товаров.

С сентября 2018 года служил на должности замначальника Дальневосточного таможенного управления — начальника службы.

В пресс-службе ведомства добавили, что Эрнеста Матвиенко награждали почетным званием «Заслуженный таможенник Российской Федерации», также у него есть награды ГТК России и ФТС России.