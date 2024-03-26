Как обеспечена безопасность в торговых центрах Перми: отвечают в Минтербезе

В связи с произошедшим вечером 22 марта терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить на территории региона меры безопасности. Все ответственные службы и ведомства находятся в постоянной готовности. Об этом «КП Пермь» сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Прикамья.
В торговых центрах и кинотеатрах Перми усилили меры безопасности после теракта в Подмосковье.
Сейчас торговые центры и кинотеатры в Перми открыты для посещения. Многие объекты продолжают работать под усиленной охраной.
— Охрана ТРЦ «Планета» работает в усиленном режиме. Гостей с большими сумками и коробками досматривают на входе с помощью металлодетектора, для упрощения этой процедуры были заужены проходы на всех входных группах. Все камеры хранения ТРЦ отключены. Сейчас в торговом центре находятся группы быстрого реагирования и дежурят сотрудники Росгвардии. Все развлекательные мероприятия отменены. При этом ТРЦ работает в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе торгового центра.
О повышении уровня охраны также сообщили в пермском кинотеатре «Синема 5», находящийся в ТРЦ «IMALL Эспланада».
— С сотрудниками кинозалов еще раз проведены все инструктажи, а также организовано круглосуточное видеонаблюдение. Особое внимание уделяется подозрительным посетителям с крупногабаритными сумками или с неадекватным поведением. Со своей стороны, делаем все, что возможно в рамках наших полномочий. В принципе, в кинотеатре всегда это было организовано, просто сейчас еще раз обратили внимание, — уточнил представитель направления маркетинга сети «Синема 5».
Также с ночи 23 марта в Перми усилили меры безопасности в социальных учреждениях и торговых комплексах. Усилен пропускной режим на предприятиях, учреждениях образования, культуры и спорта. Учебные занятия, секции и кружки в городе проводятся по расписанию.
С 25 марта Пермский государственный университет (ПГНИУ) продолжит обучать студентов в очном режиме. В кампусе усилены меры безопасности. Сейчас в два раза сокращено количество припаркованных автомобилей. Патрулированием территории вуза и охраной КПП «Западный» и «Восточный» занимаются сотрудники охранного предприятия, имеющие лицензию на ношение оружия.
«На входе в корпуса Пермского университета, как и ранее, необходимо предъявлять пропуск или документ, удостоверяющий личность. Во всех зданиях исправно работают системы пожарной сигнализации и уведомления о чрезвычайных ситуациях», — сообщается в telegram-канале вуза.
РЖД заявили, что в связи с терактом в Московской области усилены меры безопасности в поездах, железнодорожных вокзалах, станциях и в местах массового скопления людей.
«Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности» — говорится в сообщении официального новостного telegram-канала РЖД.
Напомним, теракт в Красногорске в "Крокус Сити Холле произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных людей в камуфляжной одежде вошли в здание концертного комплекса и открыли огонь. По данным на вечер 25 марта, количество погибших увеличилось до 139 человек. Среди которых и дети. Еще около 180 человек пострадали.
24 марта в России был объявлен днем общенационального траура. В Перми и в Пермском крае отменили все массовые развлекательные и спортивные мероприятия. В знак траура на всех административных зданиях и социальных учреждениях приспустили государственные флаги. Чтобы почтить память жертв теракта, пермяки несут цветы и игрушки к мемориалу в Сквере Уральских добровольцев.