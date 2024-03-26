Как обеспечена безопасность в торговых центрах Перми: отвечают в Минтербезе

— С сотрудниками кинозалов еще раз проведены все инструктажи, а также организовано круглосуточное видеонаблюдение. Особое внимание уделяется подозрительным посетителям с крупногабаритными сумками или с неадекватным поведением. Со своей стороны, делаем все, что возможно в рамках наших полномочий. В принципе, в кинотеатре всегда это было организовано, просто сейчас еще раз обратили внимание, — уточнил представитель направления маркетинга сети «Синема 5».