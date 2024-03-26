Заторы из-за ремонта ожидаются до майских праздников. Ограничения на участке в 20 км ввели на Восточном обходе Краснодара

В Краснодаре многокилометровые пробки сковали Восточный обход Краснодара. На участке трассы протяженностью в 20 километров 21 марта стартовал запланированный ремонт. Специалисты меняют асфальтобетонные слои покрытия трассы М-4 «Дон» с 1320 по 1340 км.
«Вводятся ограничения движения — сужение дороги, снижение скоростного режима», — ранее сообщали в пресс-службе ГК «Автодор».
По данным «Яндекс. Карт», участок Восточного обхода «окрасился» в бордовый цвет. Водители отмечают, что стали тратить на дорогу в несколько раз больше времени.
«Два часа ехать до Знаменского от начала моста!» — написал в комментариях в соцсетях один из автомобилистов.
«Вот сейчас толкаюсь в этой пробке уже 1,5 часа. Путь, который занимает обычно полчаса, сегодня будет два часа в лучшем случае», — делится другой водитель.
Ремонт продлится до майских праздников и начала курортного сезона.
В «Автодоре» отметили, что специалисты завершат основные работы, требующие ограничений, до майских праздников и начала курортного сезона. Это позволит не создавать больших неудобств для водителей.
«Продолжить работы планируется уже после завершения сезона отпусков. Просим автомобилистов быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков. Приносим извинения за возможные неудобства», — уточнили в компании.
Водителям советуют выбирать альтернативные пути для объезда ремонтируемой трассы.