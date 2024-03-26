В мэрии отчитались, сколько дорог очистили от снега и льда в Новосибирске

За минувшую неделю в Новосибирске с проезжей части было убрали 125 тысяч кубометров снега, из них 78 тысяч кубометров вывезли на снегоотвалы. С начала зимнего сезона уже вывезли 1 млн 880 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил на аппаратном собрании мэрии города Новосибирска начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов.
— В результате выполнения работ к началу этой рабочей недели проезжая часть магистральных улиц очищена на 100%, улицы районного значения — на 95%, тротуарная часть города очищена на 80%. В настоящее время эта работа продолжается, — рассказывает Сергей Эпов.
Для борьбы с гололедом на проезжей части и тротуарах использовали 2 тысячи тонн пескосоляной смеси и около 200 тонн реагентов.
Также в городе проводится ремонт дорожной сети города. За неделю отремонтировали почти 900 квадратных метров проезжей части. С начала весеннего периода в городе отремонтировано 5,7 тысяч квадратов дорожного полотна.
Помимо уборки дорожной сети выполнялись работы по замене установки дорожных знаков, замене дорожного освещения. За прошедшую неделю не были допущены резонансные происшествия, влияющие на безопасность жизни жителей города.