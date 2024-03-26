В мэрии отчитались, сколько дорог очистили от снега и льда в Новосибирске

За минувшую неделю в Новосибирске с проезжей части было убрали 125 тысяч кубометров снега, из них 78 тысяч кубометров вывезли на снегоотвалы. С начала зимнего сезона уже вывезли 1 млн 880 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил на аппаратном собрании мэрии города Новосибирска начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов.