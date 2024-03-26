В Приморье появится вооруженная охрана в местах массового посещения людей

В связи с терактом, произошедшем в Московской области, в регионе усиливаются меры безопасности, включая охрану объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также мест проведения культурно-зрелищных мероприятий. Кинотеатры, торговые центры, театры будут обеспечены вооруженной охраной и современными средствами контроля.