В Приморье появится вооруженная охрана в местах массового посещения людей

В местах массового посещения жителей Приморского края усилят охрану, а контроль за мигрантами усилится. Решение принято после внеочередного заседания антитеррористической комиссии под председательством губернатора Олега Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В связи с терактом, произошедшем в Московской области, в регионе усиливаются меры безопасности, включая охрану объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также мест проведения культурно-зрелищных мероприятий. Кинотеатры, торговые центры, театры будут обеспечены вооруженной охраной и современными средствами контроля.
Также запланированы дополнительные меры по контролю за мигрантами, включая ужесточение проверок иностранных граждан на территории края. Региональные власти призвали муниципалитеты обеспечить безопасность в местных учреждениях культуры, спорта и образования.
«Необходимо повысить безопасность не только в краевых, но и в муниципальных учреждениях культуры, спорта, образования. Обращаю внимание глав муниципалитетов на необходимость обеспечить такие объекты рамками металлодетекторов и подготовленной охраной», — подчеркнул Губернатор.
По словам начальника регионального УМВД России Александра Табакаева, сотрудниками ведомства проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.
«С начала года выявлено 16 преступлений по фактам незаконной миграции, 19 случаев использования поддельных документов. Составлены административные протоколы за различные нарушения миграционного законодательства», — добавил глава ведомства.