Вода и глина. Есть ли шанс спасти горняков рудника «Пионер» спустя неделю

Как выяснилось, эти находки ещё не говорят о том, что люди точно погибли, попав в воду или под ледяной завал. Горный инженер Илья Гребенюк объясняет kuzbass.aif.ru, что вывал льда и глины обычно имеет локальный характер и пока ситуация вызывает много вопросов: непонятно место предполагаемого выброса, его объём и нахождение в этот момент людей. «Безусловно, такая ситуация говорит о нарушении вентиляционных потоков. Если шахтёры выжили при обвале, то велика вероятность, что к ним не поступает свежий воздух. К сожалению, отсутствие воздуха имеет большее значение для выживания, чем постепенное затопление», — говорит специалист.