Вода и глина. Есть ли шанс спасти горняков рудника «Пионер» спустя неделю

18 марта в Амурской области случилось обрушение в руднике «Пионер», и под завалами оказались 13 вахтовиков. Новости каждый раз всё тревожнее: рабочих до сих пор не нашли, а в одной из выработок обнаружили лёд с глиной. Значит ли это, что шансы вытащить людей тают? Выяснял kuzbass.aif.ru.
Ситуация неоднозначная.
Разведка рудника «Пионер» показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский докладывал, что накануне, 25 марта, по состоянию на 10 утра по Москве видеокамера в скважине показала воду. «Горные выработки шахты с большой вероятностью затоплены до уровня проведения работ. Продолжается бурение трёх скважин», — говорил замминистра и уверял, что другие скважины покажут, затоплена ли сама шахта.
Неофициальный канал «Пионер. Что реально происходит» утром 26 марта сообщил, что вторая буровая установка обнаружила полностью заполненную льдом с глинистой массой выработку. «Свободного пространства нет», — написали авторы канала. Что значит вода и лёд в выработках?
Как выяснилось, эти находки ещё не говорят о том, что люди точно погибли, попав в воду или под ледяной завал. Горный инженер Илья Гребенюк объясняет kuzbass.aif.ru, что вывал льда и глины обычно имеет локальный характер и пока ситуация вызывает много вопросов: непонятно место предполагаемого выброса, его объём и нахождение в этот момент людей. «Безусловно, такая ситуация говорит о нарушении вентиляционных потоков. Если шахтёры выжили при обвале, то велика вероятность, что к ним не поступает свежий воздух. К сожалению, отсутствие воздуха имеет большее значение для выживания, чем постепенное затопление», — говорит специалист.
Воду откачивают.
Как вообще под землёй мог обрушиться лёд с глиной? Илья рассказал kuzbass.aif.ru, что горный массив не однороден и в твёрдых породах встречаются подобные глиняные включения, находящиеся под колоссальным горным давлением: «При нарушении твёрдой породы образуется “выплеск” (поскольку глина относительно пластична), плотно заполняя пространство вокруг. При проходке для избежания подобных вывалов применяют метод опережающего бурения скважины, которая даёт понять наличие таких образований. Но если подобная смесь льда и глины есть в очистном массиве или в стороне от выработки (кровле или борте), то высока вероятность её просто не выявить».
Глава Амурской области Василий Орлов отчитывался в своём телеграм-канале, что работы идут не только под землёй, но и на поверхности. Лёд с кромки карьера, внутри которого находится шахта, убирают, а мощные насосы откачивают уже попавшую в карьер воду.
По данным МЧС, первая скважина пробурена на 289 метров, на 243 метре обнаружена вода. Принято решение о бурении до 320 метров. Вторая скважина пробурена на 214 метров из 243. Третья скважина показала наличие воды. Керн, извлечённый из выработки, указывает, что она заполнена пульпой со льдом. Четвёртая скважина пробурена на 232 метра из 350. Работы по возведению перемычек приостановили, пока не устранят опасность повторного схода воды.
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