На Ай-Петри снесут 24 незаконных объекта

В поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри началась работа по очистке территории от незаконных построек. Будет демонтировано 24 объекта, отметила глава администрации Ялты. Среди незаконных построек — летние площадки, кафе, хозпостройки и навесы. Все конструкции были возведены незаконно, без соответствующего разрешения, подчеркнула Янина Павленко. Незаконные сооружения портили внешний вид плато и вызывали недовольство у местных жителей, отметила глава Ялты.