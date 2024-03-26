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На Ай-Петри снесут 24 незаконных объекта

Глава Ялты рассказала о планах благоустройства плато.

В Ялте начался глобальный снос незаконных строений на Ай-Петри. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава Ялты Янина Павленко.

В поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри началась работа по очистке территории от незаконных построек. Будет демонтировано 24 объекта, отметила глава администрации Ялты. Среди незаконных построек — летние площадки, кафе, хозпостройки и навесы. Все конструкции были возведены незаконно, без соответствующего разрешения, подчеркнула Янина Павленко. Незаконные сооружения портили внешний вид плато и вызывали недовольство у местных жителей, отметила глава Ялты.

Для благоустройства плато горы Ай-Петри инвестор установит кафе и зоны отдыха согласно разработанному проекту. В 2024 году на въезде будет установлен модуль для пожарных, работников по охране окружающей среды, правоохранителей и медицинских работников, заключила политик.

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