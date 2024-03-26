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Правительство Казахстана увеличило площадь национального парка «Бурабай»

Принято постановление правительства Казахстана от 16 марта 2024 года «О некоторых вопросах перевода земель запаса в земли особо охраняемых природных территорий», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Предоставить республиканскому государственному учреждению “Государственный национальный природный парк “Бурабай” Управления делами Президента РК” в постоянное землепользование земельные участки на территории Бурабайского района Акмолинской области общей площадью 185,88 гектара», — говорится в документе.

Согласно постановлению указанные земельные участки будут переведены из категории земель запаса в категорию земель особо охраняемых природных территорий, а имеющиеся на этой территории леса отнесены к категории государственного лесного фонда «леса государственных национальных парков».

Соответствующая поправка внесена и в Перечень особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Вследствие чего площадь государственного национального природного парка «Бурабай» выросла до 129484,88 гектар.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.