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У пассажира поезда «Санкт-Петербург — Калининград» обнаружили беспилотник

Его мужчина вез в регион для проведения геодезических работ.

У пассажира поезда «Санкт-Петербург — Калининград» обнаружили беспилотный воздушный летательный аппарат стоимостью 3.7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни 26 марта.

Поезд прибыл в Нестеров с территории Литвы и инспекторы выяснили, что один из пассажиров везет три пластиковых кейса и матерчатую сумку, в которых и находились незадекларированные радиоэлектронные средства: сам коптер, зарядка, провода, пульт.

Мужчина сказал, что оборудование вез на территорию Калининградской области «для личного пользования с целью проведения геодезических работ».

Технику изъяли.

В таможне отметили, что, не задекларировав товары, пассажир совершил административное правонарушение.