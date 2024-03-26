У пассажира поезда «Санкт-Петербург — Калининград» обнаружили беспилотник

Поезд прибыл в Нестеров с территории Литвы и инспекторы выяснили, что один из пассажиров везет три пластиковых кейса и матерчатую сумку, в которых и находились незадекларированные радиоэлектронные средства: сам коптер, зарядка, провода, пульт.