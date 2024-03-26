У пассажира поезда «Санкт-Петербург — Калининград» обнаружили беспилотник

У пассажира поезда «Санкт-Петербург — Калининград» обнаружили беспилотный воздушный летательный аппарат стоимостью 3.7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни 26 марта.
Поезд прибыл в Нестеров с территории Литвы и инспекторы выяснили, что один из пассажиров везет три пластиковых кейса и матерчатую сумку, в которых и находились незадекларированные радиоэлектронные средства: сам коптер, зарядка, провода, пульт.
Мужчина сказал, что оборудование вез на территорию Калининградской области «для личного пользования с целью проведения геодезических работ».
Технику изъяли.
В таможне отметили, что, не задекларировав товары, пассажир совершил административное правонарушение.