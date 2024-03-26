В Хабаровском крае ожидается пробуждение клещей

Проснуться клещам сейчас мешает холодная весна. Однако в прошлом году в это время членистоногие уже проявляли активность. Первого в сезоне кровососущего сняла с шерсти своей собаки после прогулки жительница посёлка им. Горького. В целом в 2023 году в Хабаровском крае число подтверждённых случаев заболевания клещевым энцефалитом увеличилось. Были и летальные исходы: подхвативший от клеща вирус непривитый подросток из Амурска умер, став первой с 2017 года жертвой этой инфекции. Отметим, что в регионе сейчас проходит один из этапов ежегодной вакцинации от клещевого энцефалита. В настоящее время прививки ставят те, кто ранее укололся в зимний период. Третью прививку необходимо сделать через 5−12 месяцев — её называют первой ревакцинацией. Таким образом человек проходит полный защитный курс от вируса.

