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В Хабаровском крае ожидается пробуждение клещей

Сезон активности паразитов наступит к концу марта.

Источник: РИА "Новости"

Сезон клещевой активности в Хабаровском крае еще не начался. Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, паразиты начнут проявлять активность в конце марта — начале апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Проснуться клещам сейчас мешает холодная весна. Однако в прошлом году в это время членистоногие уже проявляли активность. Первого в сезоне кровососущего сняла с шерсти своей собаки после прогулки жительница посёлка им. Горького. В целом в 2023 году в Хабаровском крае число подтверждённых случаев заболевания клещевым энцефалитом увеличилось. Были и летальные исходы: подхвативший от клеща вирус непривитый подросток из Амурска умер, став первой с 2017 года жертвой этой инфекции. Отметим, что в регионе сейчас проходит один из этапов ежегодной вакцинации от клещевого энцефалита. В настоящее время прививки ставят те, кто ранее укололся в зимний период. Третью прививку необходимо сделать через 5−12 месяцев — её называют первой ревакцинацией. Таким образом человек проходит полный защитный курс от вируса.

При экстренной или ускоренной схеме вакцинации сокращается интервал между первой и второй прививкой (от двух недель до одного месяца в зависимости от вакцины) и проводится, как правило, перед сезоном в зимне-весенний период. Ревакцинация по такой схеме проводится через один год после второй прививки, в последующем — каждые три года.


В настоящее время все лечебные учреждения Хабаровского края обеспечены достаточным количеством вакцины: всего на год за счёт средств краевого бюджета было закуплено 116 тысяч доз. Кроме того, к середине апреля в регион поступит противоклещевой иммуноглобулин — его приобретено больше 22,5 тысяч доз.

здоровье