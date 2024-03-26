В Хабаровском крае ожидается пробуждение клещей

Сезон клещевой активности в Хабаровском крае еще не начался. Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, паразиты начнут проявлять активность в конце марта — начале апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проснуться клещам сейчас мешает холодная весна. Однако в прошлом году в это время членистоногие уже проявляли активность. Первого в сезоне кровососущего сняла с шерсти своей собаки после прогулки жительница посёлка им. Горького. В целом в 2023 году в Хабаровском крае число подтверждённых случаев заболевания клещевым энцефалитом увеличилось. Были и летальные исходы: подхвативший от клеща вирус непривитый подросток из Амурска умер, став первой с 2017 года жертвой этой инфекции. Отметим, что в регионе сейчас проходит один из этапов ежегодной вакцинации от клещевого энцефалита. В настоящее время прививки ставят те, кто ранее укололся в зимний период. Третью прививку необходимо сделать через 5−12 месяцев — её называют первой ревакцинацией. Таким образом человек проходит полный защитный курс от вируса.
В настоящее время все лечебные учреждения Хабаровского края обеспечены достаточным количеством вакцины: всего на год за счёт средств краевого бюджета было закуплено 116 тысяч доз. Кроме того, к середине апреля в регион поступит противоклещевой иммуноглобулин — его приобретено больше 22,5 тысяч доз.