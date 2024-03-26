В Хабкрае расширили программу льгот на лекарства для кардиобольных

С 1 января 2024 года программа была расширена. Теперь бесплатные препараты будут получать не только перенесшие инфаркты и инсульты, но и пациенты с определенным сочетанием тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Период лекарственного обеспечения этой категории пациентов не ограничен.