В Хабкрае расширили программу льгот на лекарства для кардиобольных

В Хабаровском крае расширили программу льгот на лекарства для кардиологических больных, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Программа касается людей, которые перенесли инсульты, инфаркты миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий и катеторную абляцию. В рамках нее люди с кардиозаболеваниями в течение двух лет обеспечиваются лекарствами бесплатно. В программу включен 31 препарат.
Отмечается, что рецепт на бесплатные препараты оформляется сразу при выписке из стационара больниц. Человек обращается в поликлинику по месту жительства, встает на диспансерный учет, проходит осмотр терапевта или кардиолога и, при необходимости, получает рецепты на выдачу лекарств.
В этом году на реализацию программы выделено 109,2 млн рублей, эта сумма ежегодно увеличивается, в прошлом — она составляла более 107 млн рублей.
С 1 января 2024 года программа была расширена. Теперь бесплатные препараты будут получать не только перенесшие инфаркты и инсульты, но и пациенты с определенным сочетанием тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Период лекарственного обеспечения этой категории пациентов не ограничен.
Исключение составляют федеральные льготники — лица, имеющие право на обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с ФЗ № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».