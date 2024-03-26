Белорусские биатлонисты остались без медалей в пасьюте чемпионата России

Что касается других белорусов, то Дмитрий Лазовский стал 12-м, Степан Данилов занял 14 позицию, Никита Лобастов находится на 22 строке итогового протокола, Илья Авсеенко стал 27, Иван Тулатин — 34-м. А вот Максим Воробей разместился на 43 месте, Роман Елетнов — на 49-м.