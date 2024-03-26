Белорусские биатлонисты остались без медалей в пасьюте чемпионата России

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Спортсмены из Беларуси не сумели подняться на пьедестал почета в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени, сообщает Sputnik.
Состязания проходят на базе Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Всего участие в пасьюте принимали восемь белорусских атлетов.
Антон Смольский поначалу благодаря чистой стрельбе с десятой позиции переместился на третью, но завершить гонку на этом месте не удалось. Белорус отстал от лидера гонки на 9,4 секунды (1 промах), заняв четвертую строку итогового протокола.
Дистанцию в 12,5 километров первым преодолел Иван Колотов из Пермского края (36 минут 35, 9 секунды; без промахов). Вторым стал Александр Логинов из Тюмени (отставание 8,1 секунды; 2 промаха). Замкнул тройку лидеров Эдуард Латыпов, представляющий Башкортостан (+8,3; 4 промаха).
Что касается других белорусов, то Дмитрий Лазовский стал 12-м, Степан Данилов занял 14 позицию, Никита Лобастов находится на 22 строке итогового протокола, Илья Авсеенко стал 27, Иван Тулатин — 34-м. А вот Максим Воробей разместился на 43 месте, Роман Елетнов — на 49-м.
Состязания продолжатся в 12:00 у женщин, они также посоревнуются в гонке преследования. Беларусь представят Анна Сола, Динара Алимбекова-Смольская, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева.