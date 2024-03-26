Горный инженер Гребенюк объяснил, можно ли спасти рабочих рудника «Пионер»

«Вывал льда и глины обычно имеет локальный характер, и пока ситуация вызывает много вопросов: непонятно место предполагаемого выброса, его объём и нахождение в этот момент людей. Если шахтёры выжили при обвале, то велика вероятность, что к ним не поступает свежий воздух. К сожалению, отсутствие воздуха имеет большее значение для выживания, чем постепенное затопление», — говорит специалист.