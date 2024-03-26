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Горный инженер Гребенюк объяснил, можно ли спасти рабочих рудника «Пионер»

Рудник с большой вероятностью, по оценкам экспертов, затоплен.

Разведка рудника «Пионер» показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Продолжается бурение трёх скважин, которые покажут, затоплена ли сама шахта. Горный инженер Илья Гребенюк объяснил «АиФ в Кузбассе», можно ли ещё спасти рабочих.

Как выяснилось, данные разведки ещё не говорят о том, что люди точно погибли, попав в воду или под ледяной завал.

«Вывал льда и глины обычно имеет локальный характер, и пока ситуация вызывает много вопросов: непонятно место предполагаемого выброса, его объём и нахождение в этот момент людей. Если шахтёры выжили при обвале, то велика вероятность, что к ним не поступает свежий воздух. К сожалению, отсутствие воздуха имеет большее значение для выживания, чем постепенное затопление», — говорит специалист.