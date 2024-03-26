«Прокатился, как человек»: в Приморье спасли раненного тюлененка

В Приморье спасли очередную молодую ларгу. Морского зверя нашли на льдине в центре Находки и доставили его в реабилитационный центр «Тюлень» в Тавричанке. При осмотре у него обнаружили загноившуюся рану в боку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на реабилитационный центр.
Молодого тюленя сегодня днем нашли на льдине, которую принесло течением в самый центр находки. Выглядел он «не очень». Поэтому жители города обратились к специалистам.
«Забрал с льдины обученный человек, дайвер Иван Быкадоров, после чего тюлень проехал километров 20 в приличной машине и как человек, а потом его перехватил Полухин, возвращавшийся на ту пору из Южно-Морского с ещё одним тюленем», — рассказали в центре.
Специалисты центра «Тюлень» ежегодно спасают тюленят, которые по тем или иным причинам остались без матерей в период размножения. Здесь животных лечат, выкармливают и возвращают окрепшими в естественную среду обитания.