«Прокатился, как человек»: в Приморье спасли раненного тюлененка

«Забрал с льдины обученный человек, дайвер Иван Быкадоров, после чего тюлень проехал километров 20 в приличной машине и как человек, а потом его перехватил Полухин, возвращавшийся на ту пору из Южно-Морского с ещё одним тюленем», — рассказали в центре.