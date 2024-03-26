Не кричите на кота: приметы на Венедиктов день 27 марта

27 марта отмечается день Венедикта Нурсийского, также известный как Венедиктов день. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Этот день не рекомендуется для планирования будущих дел. По преданию, начатое на Венедикта может не увенчаться успехом из-за внешних обстоятельств.
Не стоит пытаться разрешить конфликты и помириться. Скорее всего, ничего не получится, а новые обиды и критика могут вызвать серьёзные разногласия.
Согласно поверьям, следует быть осторожными с зеркалами в этот день. Смотреть на своё отражение можно только после заката, иначе есть риск лишиться энергии и здоровья. Особенно осторожны должны быть незамужние девушки, которым лучше избегать зеркал вообще, чтобы не потерять привлекательность.
Необходимо быть осторожным с острыми предметами, чтобы избежать несчастных случаев. Колоть дрова или точить ножи не рекомендуется, так как это может привести к травмам и несчастьям. Следует также избегать оружия и охоты.
Не стоит обижать домашних животных, так как это может привести к болезням и неприятностям. Чтобы избежать финансовых проблем, рекомендуется не тратить все деньги, которые у вас есть, и всегда иметь при себе неразменную монету или купюру.
Приметы, связанные с погодой: Птицы купаются в лужах — будет тёплая погода. Красное небо на закате — к резкому изменению погоды. Туман вечером указывает, что лето будет дождливым.