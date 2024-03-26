В Иркутске начались контролируемые отжиги сухой травы

Подобные мероприятия продолжатся во всех районах Иркутска до введения на территории региона особого противопожарного режима, который начнет действовать в конце апреля — начале мая. После этого траву на открытых площадках будут косить и убирать. Такие работы проведут в городской черте вблизи жилых домов и иных объектов, где отжиг не представляется возможным.