В Иркутске начались контролируемые отжиги сухой травы

«Такие работы уже частично проведены в Ленинском округе. Накануне их выполнили на участке площадью около 8 гектаров возле объездной дороги. Аналогичные мероприятия будут организованы на Чертугеевском полуострове и Конном острове, в районе городской клинической больницы № 3, Байкальского кольца и на других территориях», — прокомментировала начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения мэрии Наталья Вирейкина.
Цель таких мер — профилактика неконтролируемых отжигов и стихийных возгораний, которые могут привести к крупным пожарам. Чтобы их не допустить, специалисты под надзором спасателей уничтожают сухую траву на различных зонах. Особое внимание уделяется территориям, где с прошлого сезона осталось много растительности, сообщает пресс-служба администрации города.
Подобные мероприятия продолжатся во всех районах Иркутска до введения на территории региона особого противопожарного режима, который начнет действовать в конце апреля — начале мая. После этого траву на открытых площадках будут косить и убирать. Такие работы проведут в городской черте вблизи жилых домов и иных объектов, где отжиг не представляется возможным.
Горожанам напоминают, что самостоятельное уничтожение сухой растительности в Иркутске запрещено. За указанные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.