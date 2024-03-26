Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске начались контролируемые отжиги сухой травы

Иркутск, НИА-Байкал — Отжиги сухой растительности начались в столице Прибайкалья. Мероприятия организует администрация города при участии сотрудников первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Иркутской области, МКУ «Безопасный город» и добровольческого спасательного отряда «111.62».

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

«Такие работы уже частично проведены в Ленинском округе. Накануне их выполнили на участке площадью около 8 гектаров возле объездной дороги. Аналогичные мероприятия будут организованы на Чертугеевском полуострове и Конном острове, в районе городской клинической больницы № 3, Байкальского кольца и на других территориях», — прокомментировала начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения мэрии Наталья Вирейкина.

Цель таких мер — профилактика неконтролируемых отжигов и стихийных возгораний, которые могут привести к крупным пожарам. Чтобы их не допустить, специалисты под надзором спасателей уничтожают сухую траву на различных зонах. Особое внимание уделяется территориям, где с прошлого сезона осталось много растительности, сообщает пресс-служба администрации города.

Подобные мероприятия продолжатся во всех районах Иркутска до введения на территории региона особого противопожарного режима, который начнет действовать в конце апреля — начале мая. После этого траву на открытых площадках будут косить и убирать. Такие работы проведут в городской черте вблизи жилых домов и иных объектов, где отжиг не представляется возможным.

Горожанам напоминают, что самостоятельное уничтожение сухой растительности в Иркутске запрещено. За указанные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

МЧС