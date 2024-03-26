12 апреля в Кемерове и Междуреченске массово предложат работу молодёжи

В январе и феврале этого года в службу занятости населения обратились 7 тысяч человек, 66% из них в итоге трудоустроилось. Сейчас на учёте состоит исторически минимальное число людей: 6,8 тысячи. При этом количество вакансий в шесть раз превышает численность претендентов на трудоустройство. Работодатели заявляют 36,5 тысячи предложений, из которых 9,3 тысячи — с заработной платой выше средней по региону и 4 тысячи — с предоставлением жилья.