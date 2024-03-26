12 апреля в Кемерове и Междуреченске массово предложат работу молодёжи

12 апреля в Кемерове и Междуреченске пройдут крупные ярмарки вакансий. Работу жителям южной и северной агломерации предложат 45 ведущих предприятий. Среди востребованных профессий — проходчик, штамповщик, машинист, инженер, водитель, медсестра, юрист, швея, продавец.
«Наша задача — привлечь к участию как можно больше выпускников вузов и колледжей, повысить интерес молодёжи к предприятиям нашего региона, особенно в отрасли реального сектора экономики, которые сейчас испытывают дефицит кадров», — рассказал и.о. замминистра труда и занятости населения Кузбасса Дмитрий Мелешкин.
В январе и феврале этого года в службу занятости населения обратились 7 тысяч человек, 66% из них в итоге трудоустроилось. Сейчас на учёте состоит исторически минимальное число людей: 6,8 тысячи. При этом количество вакансий в шесть раз превышает численность претендентов на трудоустройство. Работодатели заявляют 36,5 тысячи предложений, из которых 9,3 тысячи — с заработной платой выше средней по региону и 4 тысячи — с предоставлением жилья.
В прошлом году Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили почти 10 тысяч кузбассовцев, большая часть — молодёжь. Работодатели представили 7,5 тысячи вакансий.