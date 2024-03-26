В Роспотребнадзоре рассказали о пользе черемши

Так, обычно черемшу в народе называют диким чесноком, колбой. Сезон черемши начинается ранней весной, уже сейчас можно увидеть ее в продаже. Однако при покупке стоит выбирать черемшу с толстой ножкой — в них больше витаминов.
Оказывается, черемша способна укрепить иммунитет, обладает противовирусным и антибактериальным действием, нормализует давление. В ней содержится витамин К, который регулирует кальций в организме.
Также в черемше содержится аллицин, который снижает риск возникновения рака желудка.
Черемша хорошо влияет на работу ЖКТ, но при чрезмерном употреблении может стать причиной диареи, нарушения сна и головной боли.
«Не рекомендуется есть много черемши при гастрите и язве двенадцатиперстной кишки, а женщинам в период лактации от черемши лучше и вовсе отказаться», — добавили в Роспотребнадзоре.