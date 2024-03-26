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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе черемши

Специалисты красноярского ведомства рассказали, чем может быть полезна и даже опасна черемша.

Источник: Freepik

Так, обычно черемшу в народе называют диким чесноком, колбой. Сезон черемши начинается ранней весной, уже сейчас можно увидеть ее в продаже. Однако при покупке стоит выбирать черемшу с толстой ножкой — в них больше витаминов.

Оказывается, черемша способна укрепить иммунитет, обладает противовирусным и антибактериальным действием, нормализует давление. В ней содержится витамин К, который регулирует кальций в организме.

Также в черемше содержится аллицин, который снижает риск возникновения рака желудка.

Черемша хорошо влияет на работу ЖКТ, но при чрезмерном употреблении может стать причиной диареи, нарушения сна и головной боли.

«Не рекомендуется есть много черемши при гастрите и язве двенадцатиперстной кишки, а женщинам в период лактации от черемши лучше и вовсе отказаться», — добавили в Роспотребнадзоре.

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