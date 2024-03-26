Московская неоклассика: в Лопухинском переулке отреставрировали фасады старинного особняка

Наиболее ранним является дворовый северо-западный фасад, сохранивший композицию и отделку, сложившуюся в период 1804—1851 годов. На его нижнем этаже есть четыре больших арочных проема окон. На втором этаже полностью сохранились композиция и отделка этого периода. Все элементы, в том числе колонны, опоры и подоконный пояс, имеют филенчатую обработку, что характерно для архитектуры ранней эклектики середины XIX века.