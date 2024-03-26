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Муж Татьяны Навки Дмитрий Песков рассказал о болезненном периоде в жизни супруги

Дмитрий Песков рассказал, что в 2022 году фигуристку отвергли близкие подруги.

Дмитрий Песков рассказал, что в 2022 году фигуристку отвергли близкие подруги.

Татьяна Навка родом из Украины, но в 13-летнем возрасте она переехала в Москву, чтобы продолжить спортивную карьеру в группе Натальи Дубовой. Даже после переезда она тесно общалась с подругами детства.

Супруг фигуристки Дмитрий Песков рассказал, что в 2022 году подруги отвергли Навку.

«Она где-то на полтора года утратила с ними общение, потому что они ее отвергли, и возникла стена абсолютная. Для нее это было очень больно», — сообщил супруг.

Сейчас взаимоотношения восстановлены, подруги спортсменки уехали из Украины и сейчас живут в Европе.

«Они снова вернулись к своей сорокалетней дружбе», — поделился Песков.

Также у Навки много родственников, живущих на Украине. С ними она пока не общается, но пресс-секретарь президента убежден, что это временно, передает aif.ru.

мода и красота