В Омске изменят схему движения в районе Октябрьского моста

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это вызвано необходимостью увеличить пропускную способность улицы Сыропятской.
Теперь с первой полосы можно будет ехать прямо, направо и налево. Со второй полосы — только налево.
Во встречном направлении движение с улицы Сыропятской будет разрешено только направо, на улицу 2-я Восточная, в направлении Октябрьского моста.
На перекрёстке установят соответствующие знаки. Водители должны будут руководствоваться ими, а также сигналами светофора. В его секциях установят линзы, указывающие направление движения.
Ранее мы писали, что перекрёсток бульвар Архитекторов-70-лет Октября-Степанца будет закрыт для проезда, как минимум до 1 июля.