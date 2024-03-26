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В Омске изменят схему движения в районе Октябрьского моста

В Омске на перекрёстке Сыропятская-2-я Восточная изменится направление движения по полосам со стороны 8-й Восточной.

Источник: ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКА

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это вызвано необходимостью увеличить пропускную способность улицы Сыропятской.

Теперь с первой полосы можно будет ехать прямо, направо и налево. Со второй полосы — только налево.

Во встречном направлении движение с улицы Сыропятской будет разрешено только направо, на улицу 2-я Восточная, в направлении Октябрьского моста.

На перекрёстке установят соответствующие знаки. Водители должны будут руководствоваться ими, а также сигналами светофора. В его секциях установят линзы, указывающие направление движения.

Ранее мы писали, что перекрёсток бульвар Архитекторов-70-лет Октября-Степанца будет закрыт для проезда, как минимум до 1 июля.