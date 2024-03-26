Омичам не хватает времени на пересадочный тариф после закрытия Архитекторов

«В связи с тем, что перекрыли дорогу на левом берегу и пустили транспорт в объезд, увеличилось время проезда и ожидание автобусов. По вашей вине пересадочный проездной 45 минут не укладывается. Предложение — увеличить время до 60 минут. Если не согласны, напишите, как с Лукашевича доехать до Госпиталя и сделать пересадку на другой транспорт, утром или вечером, с пробками и ожиданием транспорта за 45 минут», — написала омичка.