Омичам не хватает времени на пересадочный тариф после закрытия Архитекторов

В телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.» омичи обратились к администрации с просьбой увеличить время действия пересадочного тарифа до 60 минут. По словам местных жителей, из-за перекрытия бульвара Архитекторов время в пути увеличилось, и теперь они не успевают на бесплатную пересадку. Напомним, с выходных в Омске закрыт для проезда участок от улицы Крупской до Волгоградской, включая перекрёсток бульвар Архитекторов — 70 лет Октября — Степанца.
«В связи с тем, что перекрыли дорогу на левом берегу и пустили транспорт в объезд, увеличилось время проезда и ожидание автобусов. По вашей вине пересадочный проездной 45 минут не укладывается. Предложение — увеличить время до 60 минут. Если не согласны, напишите, как с Лукашевича доехать до Госпиталя и сделать пересадку на другой транспорт, утром или вечером, с пробками и ожиданием транспорта за 45 минут», — написала омичка.
В городской администрации ответили, что продление времени не планируется. Также добавили, что введение пересадочного тарифа не предусмотрено законодательством РФ и оплачивается за счёт бюджета региона. Омичам посоветовали ездить на автобусах с прямым транспортным сообщением.