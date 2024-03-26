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Макак Финик из хабаровского зоосада отметил девятый день рождения

В хабаровском зоосаде «Приамурский» японский макак Финик отметил девять лет.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в дирекции, радостное событие состоялось 23 марта. Он и его друг Кизил недавно переехали из теплого помещения на свежий воздух. Теперь их смогут видеть посетители. В честь дня рождения макакам приготовили фруктовое ассорти из ананаса, винограда, киви, орешков, бананов, лимонов, апельсинов. Также их угостили перепелиными яйцами, лучком, сухофруктами и сухариками.

флора и фауна