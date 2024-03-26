Кузбасс вошёл в топ-15 по высокому уровню зарплат в средних городах

Лидерами, как и в предыдущие годы, стали северные и дальневосточные регионы — Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Магаданская область. Так, средняя зарплата в ЯНАО составляет 128 тыс. рублей в месяц, в Магадане — 129 тыс. рублей, в Югре — 98 тыс.