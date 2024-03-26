Кузбасс вошёл в топ-15 по высокому уровню зарплат в средних городах

По данным исследования РИА, Кузбасс занял 14 место в рейтинге высокого уровня средних зарплат в малых и средних населённых пунктах. За 2023 год средний доход в Кузбассе составил 60 тыс. рублей (прирост к уровню 2022 года 16%).
Лидерами, как и в предыдущие годы, стали северные и дальневосточные регионы — Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Магаданская область. Так, средняя зарплата в ЯНАО составляет 128 тыс. рублей в месяц, в Магадане — 129 тыс. рублей, в Югре — 98 тыс.
«Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений», — поясняют эксперты.
Самыми «бедными» оказались Чечня (средняя зарплата 26 тыс. рублей), Ингушетия (29 тыс.) и Кабардино-Балкария (32 тыс.).
Статистики Кемеровостата писали, что среднемесячная начисленная зарплата в организациях Кузбасса за 2023 год составила 65 645 рублей и по сравнению с 2022 годом возросла на 15%.