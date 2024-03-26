В центре Красноярска осыпается фасад исторического здания через три года после реставрации

Речь идет об одном из корпусов Аграрного университета по адресу проспект Мира, 90. На здании обрушилась часть фасада. Место возможного падения штукатурки огородили сигнальной лентой.
Напомним, это здание является объектом культурного наследия, оно построено ещё в начале ХХ века по заказу купца первой гильдии Ивана Гадалова. Это трехэтажное кирпичное здание в форме буквы «Г». В настоящее время многие из декоративных элементов фасада утеряны, а само здание нуждается в реставрации.
В 2021 году здание отреставрировали, работы проводила СК «Георг».
Отметим, это уже не первые факты разрушения фасада этого здания. Штукатурка здесь уже отваливалась — в 2022 году, также весной.