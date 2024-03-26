В центре Красноярска осыпается фасад исторического здания через три года после реставрации

Напомним, это здание является объектом культурного наследия, оно построено ещё в начале ХХ века по заказу купца первой гильдии Ивана Гадалова. Это трехэтажное кирпичное здание в форме буквы «Г». В настоящее время многие из декоративных элементов фасада утеряны, а само здание нуждается в реставрации.