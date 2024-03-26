Экстремально мощные дожди накроют Самару 26 и 27 марта

Напомним, на 26 марта в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Сегодня регион окажется во власти сильного дождя, мокрого снега и ветра до 15−20 м/с. Непогода будет бушевать примерно до утра четверга, 28 марта. К выходным в регионе стихнет ветер, прекратятся снег и дождь и вновь выглянет солнце.