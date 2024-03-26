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Экстремально мощные дожди накроют Самару 26 и 27 марта

Сильные ливни будут идти не переставая в Самарской области двое суток.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 70% 763 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В Россию идет чрезвычайно мощный штормовой циклон. Основной удар стихии примут на себя Южный Урал и Поволжье. Причем на Средней Волге, в частности в Самаре, дожди будут экстремально мощными. Такой прогноз дают специалисты центра «Фобос».

— В Самаре дожди будут идти не переставая двое суток — 26 и 27 марта. Их интенсивность может достигнуть 12 мм за шесть часов, — говорится в сообщении синоптиков.

Ко второй половине недели осадки начнут немного ослабевать. Однако столь интенсивный ливень может привести к тому, что к середине дня 27 марта в Самаре выпадет около 80% месячного объема влаги.

Напомним, на 26 марта в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Сегодня регион окажется во власти сильного дождя, мокрого снега и ветра до 15−20 м/с. Непогода будет бушевать примерно до утра четверга, 28 марта. К выходным в регионе стихнет ветер, прекратятся снег и дождь и вновь выглянет солнце.