За невыполнение родительских обязанностей наказали жителя Хабаровского края

Судебные приставы привлекли жителя поселка Ванино Хабаровского края к административной ответственности за невыплату долга в размере более 180 тысяч рублей, назначив ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.
— По решению суда мужчина обязан был участвовать в финансовом обеспечении своего ребенка. Однако он не выполнял это требование, игнорируя свои родительские обязанности. Сотрудники судебных приставов предупредили должника о возможных административных и уголовных последствиях за неисполнение судебных требований, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
В результате составили протокол об административном правонарушении, и суд признал мужчину виновным. Назначенное наказание в виде общественно-полезных работ не освобождает его от обязанности по выплате долга перед собственным сыном.