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За невыполнение родительских обязанностей наказали жителя Хабаровского края

Отцу-должнику предписали 60 часов общественных работ.
Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы привлекли жителя поселка Ванино Хабаровского края к административной ответственности за невыплату долга в размере более 180 тысяч рублей, назначив ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.

— По решению суда мужчина обязан был участвовать в финансовом обеспечении своего ребенка. Однако он не выполнял это требование, игнорируя свои родительские обязанности. Сотрудники судебных приставов предупредили должника о возможных административных и уголовных последствиях за неисполнение судебных требований, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В результате составили протокол об административном правонарушении, и суд признал мужчину виновным. Назначенное наказание в виде общественно-полезных работ не освобождает его от обязанности по выплате долга перед собственным сыном.