За невыполнение родительских обязанностей наказали жителя Хабаровского края

— По решению суда мужчина обязан был участвовать в финансовом обеспечении своего ребенка. Однако он не выполнял это требование, игнорируя свои родительские обязанности. Сотрудники судебных приставов предупредили должника о возможных административных и уголовных последствиях за неисполнение судебных требований, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.