В Ростове не планируют сносить Северный рынок и ТЦ для создания трамвайной линии

В Ростове-на-Дону не планируют сносить часть Северного рынка и ТЦ «Форум» для размещения новых трамвайных путей. Об этом порталу 1rnd.ru сообщили в городской администрации.
Как уточнили власти, концессионер, действительно, получил около 37 га земли в районе проспекта Космонавтов, и в эту территорию входят торговая зона и ТЦ. Однако это совсем не значит, что указанные объекты собираются демонтировать.
— Параметры будущих трамвайных линий сейчас неизвестны. Документация на рассмотрение на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса России и задания в департамент не поступала, — ответили журналистам в департаменте архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.
Напомним, новые трамвайные пути на Северном собираются построить на отрезке от Евдокимова до Орбитальной. Рельсы должны проложить по проспекту Космонавтов, а также в районе площади Королева.
Добавим, обновление трамвайной инфраструктуры начали в 2023 году. Всего в рамках проекта до 2028 года в Ростове-на-Дону собираются привести в порядок и построить около 119 км путей.