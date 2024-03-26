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Ледовую переправу на остров Ольхон окончательно закрыли 26 марта

Такое решение приняли сотрудники надзорных органов и представители Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог региона.

В Иркутской области окончательно закрыли ледовую переправу на остров Ольхон. Такое решение приняли сотрудники надзорных органов и представители Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог региона.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, причиной столь раннего закрытия ледовой переправы стало состояние льда, которое ухудшилось из-за тёплой погоды: структура льда на всём протяжении переправы нарушена талой водой, имеются проталины и промоины. Со стороны Куркута на льду появились трещины.

Напомним, 23 марта ледовую переправу на остров Ольхон закрыли частично: по ней могли проехать только те, кто выезжал с острова. Полосу же, ведущую в направлении Ольхона закрыли для проезда.