Экс-полицейский из Екатеринбурга пришел на «Поле чудес»

Екатеринбуржец прочитал стихотворение собственного сочинения, рассказал о своей группе-поддержки. Вместе с уральцем в студию приехали его сестра, подруга, директор «Созвездия» и ее заместитель. Мужчине удалось успешно назвать две буквы слова. Однако дойти до финала у него так и не получилось.