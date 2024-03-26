Экс-полицейский из Екатеринбурга пришел на «Поле чудес»

Экс-полицейский из Екатеринбурга принял участие в шоу «Поле чудес». Александр Жолобов попал в первую тройку игроков выпуска за 22 марта 2024 года.
О себе екатеринбуржец рассказал, что сейчас работает руководителем структурного подразделения комплексного ремонта зданий и в детско-юношеском центре «Созвездие».
— Жена, один ребенок, все в порядке! 23 года службы в МВД, вышел благополучно на пенсию, — отметил Александр.
В качестве подарка екатеринбуржец преподнес Леониду Якубовичу толстовку с символом города, сувенирную копию здания мэрии, портрет ведущего «Поле чудес» и алкогольный напиток. Сам мужчина был одет в футболку с символом 300-летия Екатеринбурга. Александр рассказал, что город отметил свой юбилей и предложил Леониду Якубовичу выпить за это. Ведущий не отказался.
Екатеринбуржец прочитал стихотворение собственного сочинения, рассказал о своей группе-поддержки. Вместе с уральцем в студию приехали его сестра, подруга, директор «Созвездия» и ее заместитель. Мужчине удалось успешно назвать две буквы слова. Однако дойти до финала у него так и не получилось.
Напомним, что в феврале 2024 году мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лично проводил Александра Жолобова на шоу и пожелал удачи.