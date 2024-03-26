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Многодетный отец из Нижнего Новгорода выиграл 1 млн рублей в лотерее

Счастливый билет Роману подарила его теща на Новый год по многолетней семейной традиции.

Многодетный отец из Нижнего Новгорода выиграл 1 млн рублей в лотерее, об этом сообщают организаторы.

Счастливый билет Роману подарила его теща на Новый год. В этот раз такой подарок она сделала всем шестерым членам семьи.

Билеты Роман проверял вместе с женой. Победитель сначала заметил лишь 5 нулей и подумал, что выиграл 100 тысяч рублей. Шестую цифру ему показала жена.

«Мы никогда до этого такие суммы не выигрывали. Жена ночь не спала, никак не могла поверить», — поделился нижегородец.

Роман работает машинистом на железной дороге. Выигрыш планирует потратить на погашение кредита за машину.

«А еще прошу у жены ниву для рыбалки, но она говорит пока подождать», — добавил Роман.

В новогоднем розыгрыше лотереи 453 участника выиграли по 1 млн рублей, а еще 4 — разделили 100 млн рублей. Из них 4 лотерейных миллионера живут в Нижегородской области миллионерами. Всего за тираж в регионе было разыграно более 10 млн рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что дата рождения помогла пенсионеру из Дзержинска выиграть миллион в лотерею.

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