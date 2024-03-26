Многодетный отец из Нижнего Новгорода выиграл 1 млн рублей в лотерее

В новогоднем розыгрыше лотереи 453 участника выиграли по 1 млн рублей, а еще 4 — разделили 100 млн рублей. Из них 4 лотерейных миллионера живут в Нижегородской области миллионерами. Всего за тираж в регионе было разыграно более 10 млн рублей.