«Мама, спаси меня»: защита тяжело больного новосибирца Сергея Ермошина подала жалобу на его содержание в СИЗО

— Он говорит мне, что сидит в камере с убийцами и наркоманами. Я когда в последний раз видела его по телемосту, он говорил: «Мама, спаси меня». У меня сердце разрывается. Мы уже несколько раз просили перевести его из СИЗО под домашний арест — они продолжают его там держать, — сказала Любовь Ермошина.