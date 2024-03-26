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«Мама, спаси меня»: защита тяжело больного новосибирца Сергея Ермошина подала жалобу на его содержание в СИЗО

В Новосибирске защита Сергея Ермошина, который забаррикадировался в кабинете сенатора Владимира Городецкого, подала жалобу уполномоченному по правам человека на его содержание в СИЗО. Об этом «Прецеденту» рассказала мама мужчины Любовь Ермошина.

Источник: Прецедент

Напомним, что 7 декабря 2023 года в Новосибирске Сергей Ермошин, страдающий от неизвестного заболевания, забаррикадировался в приемной сенатора Владимира Городецкого и удерживал там его помощницу. В разговоре с «Прецедентом» мужчина объяснил свои действия тем, что был «доведен до отчаяния».

Врачи за 8 лет не смогли поставить точный диагноз, из-за чего он вынужден был уйти с работы. После некоторого времени Сергей отпустил женщину и сдался, после чего был задержан. В отношении него были возбуждены уголовные дела о захвате заложников и о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В настоящее время мужчина находится в СИЗО. Мера пресечения действует до 7 апреля.

Мама новосибирца Любовь Ермошина рассказала «Прецеденту», что в последний раз вживую общалась с сыном 9 января. Женщина отмечает, что ей запретили это делать на период проведения следственных действий. Сибирячка при этом заявляет, что Сергей в СИЗО чувствует себя очень плохо.

— Он говорит мне, что сидит в камере с убийцами и наркоманами. Я когда в последний раз видела его по телемосту, он говорил: «Мама, спаси меня». У меня сердце разрывается. Мы уже несколько раз просили перевести его из СИЗО под домашний арест — они продолжают его там держать, — сказала Любовь Ермошина.

Женщина также рассказала, что адвокат Сергея подала жалобу уполномоченному по правам человека в Новосибирской области и прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на условия содержания в СИЗО. На момент написания материала ответ от омбудсмена еще не пришел.

«Прецедент» продолжает следить за этой историей.

Ранее редакция писала, что уехавшую из России новосибирского депутата Наталью Пинус могут лишить полномочий.

Егор САФРОНОВ.