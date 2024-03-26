«Мама, спаси меня»: защита тяжело больного новосибирца Сергея Ермошина подала жалобу на его содержание в СИЗО

Напомним, что 7 декабря 2023 года в Новосибирске Сергей Ермошин, страдающий от неизвестного заболевания, забаррикадировался в приемной сенатора Владимира Городецкого и удерживал там его помощницу. В разговоре с «Прецедентом» мужчина объяснил свои действия тем, что был «доведен до отчаяния».
Врачи за 8 лет не смогли поставить точный диагноз, из-за чего он вынужден был уйти с работы. После некоторого времени Сергей отпустил женщину и сдался, после чего был задержан. В отношении него были возбуждены уголовные дела о захвате заложников и о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В настоящее время мужчина находится в СИЗО. Мера пресечения действует до 7 апреля.
Мама новосибирца Любовь Ермошина рассказала «Прецеденту», что в последний раз вживую общалась с сыном 9 января. Женщина отмечает, что ей запретили это делать на период проведения следственных действий. Сибирячка при этом заявляет, что Сергей в СИЗО чувствует себя очень плохо.
— Он говорит мне, что сидит в камере с убийцами и наркоманами. Я когда в последний раз видела его по телемосту, он говорил: «Мама, спаси меня». У меня сердце разрывается. Мы уже несколько раз просили перевести его из СИЗО под домашний арест — они продолжают его там держать, — сказала Любовь Ермошина.
«Прецедент» продолжает следить за этой историей.
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Егор САФРОНОВ.