С дорожками и поручнями: в Челябинске откроют инклюзивный пляж

Этим летом в Челябинске будет увеличено количество пляжей. Как рассказала на заседании Челябинской городской думы Наталья Котова, в 2024 году планируется открыть 10 мест отдыха на водоемах. Дополнительный пляж сделают на озере Смолино, он будет инклюзивным.