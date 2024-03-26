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С дорожками и поручнями: в Челябинске откроют инклюзивный пляж

Летом 2024 года на озере Смолино в Челябинске откроют инклюзивный пляж.

Этим летом в Челябинске будет увеличено количество пляжей. Как рассказала на заседании Челябинской городской думы Наталья Котова, в 2024 году планируется открыть 10 мест отдыха на водоемах. Дополнительный пляж сделают на озере Смолино, он будет инклюзивным.

— Там появится оборудование для маломобильных граждан, — рассказала о планах Наталья Котова. — Это специальные зонтики, обязательно дорожки, по которым можно будет безопасно зайти в воду, поручни.

Отметим, что в последние годы в Челябинске уделяется особое внимание отдыху маломобильных граждан. Так, на улице Труда открыли инклюзивный сквер.

туризм и отдых