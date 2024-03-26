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В Красноярске Митволю не удалось оспорить приговор за хищение 954 млн руб

Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор Олегу Митволю по делу о мошенничестве при проектировке метро.

Источник: РИА "Новости"

Красноярский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему проектировщику красноярского метро Олегу Митволю по делу о хищении 954 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска признал Митволя виновным в мошенничестве в особо крупном размере, назначив ему 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Суд учёл досудебное соглашение о сотрудничестве и другие смягчающие факторы. Однако защита бывшего председателя совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ» Митволя посчитала приговор суровым. Приговор обжаловали.

Апелляционная инстанция оценила все обстоятельства дела и оставила приговор без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.

Всё имущество Митволя — квартира, нежилое помещение в Москве, два дорогих автомобиля арестованы. Стоимость имущества соразмерна размеру ущерба.

К уголовной ответственности также привлечены бывший министр транспорта Красноярского края и гендиректор проектной организации. В суде рассматривается уголовное дело бывших председателя правительства края и руководителя госучреждения.

Ранее сообщалось о том, что Олег Митволь предупредил об опасности обрушения старых тоннелей красноярского метро. Он отмечал, что старые тоннели могут обрушиться, если начать рыть новые.