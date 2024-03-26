В Красноярске Митволю не удалось оспорить приговор за хищение 954 млн руб

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска признал Митволя виновным в мошенничестве в особо крупном размере, назначив ему 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Суд учёл досудебное соглашение о сотрудничестве и другие смягчающие факторы. Однако защита бывшего председателя совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ» Митволя посчитала приговор суровым. Приговор обжаловали.