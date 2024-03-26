До 1 сентября в Кузбассе модернизуют пешеходные переходы

Правительство Кузбасса сообщает, что до 1 сентября перед началом учебного года в регионе модернизируют пешеходные переходы. Особенно это коснётся зон рядом со школами и другими образовательными заведениями.
«Для ребят, которые ежедневно посещают школы и секции, очень важно создать безопасную среду. В кратчайшие сроки необходимо провести реконструкцию переходов, оборудовать светофорами и нанести дорожную разметку», — сказал Сергей Цивилев.
Всего в регионе 4 944 пешеходных перехода, из которых 713 находятся вблизи школ или детских садов. В текущем году установят или заменят 22 светофора, 10 тыс. погонных метров пешеходных ограждений, 250 дорожных знаков, 47 остановок. Также дорожники обустроят искусственные неровности перед пешеходными переходами и оборудуют локальное освещение.
Госавтоинспекторы помогли определить властям определить наиболее аварийно-опасные участки улично-дорожной сети — в итоге вышло 1 107 пешеходных переходов (половина из них уже приведена в нормативное состояние).