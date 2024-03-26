До 1 сентября в Кузбассе модернизуют пешеходные переходы

Всего в регионе 4 944 пешеходных перехода, из которых 713 находятся вблизи школ или детских садов. В текущем году установят или заменят 22 светофора, 10 тыс. погонных метров пешеходных ограждений, 250 дорожных знаков, 47 остановок. Также дорожники обустроят искусственные неровности перед пешеходными переходами и оборудуют локальное освещение.