Житель Красноярского края чуть не накормил тещу тортом с аллергенной начинкой

Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, можно ли возвращать в магазин аллергенные продукты. Поводом послужил звонок на «горячую линию» управления по Красноярскому краю.
Житель региона жаловался, что купил к приезду тещи торт с орешками, а у нее на них оказалась аллергия. Заботливого зятя отправили возвращать десерт в магазин, а там неудачную покупку не приняли обратно и отказались возвращать за нее деньги. Оказывается, такой отказ вполне законен.
— Согласно действующему законодательству продавец не обязан обменивать или принимать обратно продовольственный товар надлежащего качества, от которого покупатель отказался в силу каких-то субъективных причин, — пояснили в ведомстве.
Говоря понятным языком, если к качеству продуктов нет претензий, то основанием для возврата не могут быть такие причины, как «передумал», взял «не с той» начинкой или «оказалась аллергия» на ингредиенты.