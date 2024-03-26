Житель Красноярского края чуть не накормил тещу тортом с аллергенной начинкой

Житель региона жаловался, что купил к приезду тещи торт с орешками, а у нее на них оказалась аллергия. Заботливого зятя отправили возвращать десерт в магазин, а там неудачную покупку не приняли обратно и отказались возвращать за нее деньги. Оказывается, такой отказ вполне законен.