Екатеринбуржцы боятся ходить в театры и на концерты после теракта в «Крокусе»

Так, екатеринбурженка Наталья планировала с дочерью и внуками 31 марта посетить спектакль «Дюймовочка» в Оперном театре. Однако после трагедии в Красногорске решила сдать все шесть билетов.
«У моей дочери погибли знакомые в “Крокусе”. Она не готова два часа сидеть и бояться, смотря на двери. Не хотим подвергать детей такой опасности», — объяснила в разговоре с ЕАН жительница столицы Урала.
При этом женщина сперва столкнулась с непониманием со стороны театра. В кассах театра ей заявили, что вернут только 50% стоимости, как положено федеральным законом. Только на следующий день представители театра согласились вернуть полную стоимость. Для этого женщина оформила возврат через сайт учреждения. В разговоре с ЕАН она пожаловалась, что сделать это было непросто. Пришлось потратить около часа, чтобы разобраться с системой.
Организаторы концертов в Екатеринбурге подтверждают, что горожане начали возвращать купленные ранее билеты. Однако явление пока не стало массовым.
ЕАН направил запрос в министерство культуры Свердловской области с просьбой прояснить, попадают ли под антитеррористические ограничения спектакли и концерты. Также мы попросили уточнить, должны ли учреждения возвращать екатеринбуржцам 100% стоимости билетов. Как только ответ поступит в редакцию, мы его опубликуем.