Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбуржцы боятся ходить в театры и на концерты после теракта в «Крокусе»

Жители Екатеринбурга начали возвращать билеты на театральные спектакли и концерты. Из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта многие боятся посещать массовые мероприятия с детьми.

Источник: ЕАН

Так, екатеринбурженка Наталья планировала с дочерью и внуками 31 марта посетить спектакль «Дюймовочка» в Оперном театре. Однако после трагедии в Красногорске решила сдать все шесть билетов.

«У моей дочери погибли знакомые в “Крокусе”. Она не готова два часа сидеть и бояться, смотря на двери. Не хотим подвергать детей такой опасности», — объяснила в разговоре с ЕАН жительница столицы Урала.

При этом женщина сперва столкнулась с непониманием со стороны театра. В кассах театра ей заявили, что вернут только 50% стоимости, как положено федеральным законом. Только на следующий день представители театра согласились вернуть полную стоимость. Для этого женщина оформила возврат через сайт учреждения. В разговоре с ЕАН она пожаловалась, что сделать это было непросто. Пришлось потратить около часа, чтобы разобраться с системой.

Организаторы концертов в Екатеринбурге подтверждают, что горожане начали возвращать купленные ранее билеты. Однако явление пока не стало массовым.

ЕАН направил запрос в министерство культуры Свердловской области с просьбой прояснить, попадают ли под антитеррористические ограничения спектакли и концерты. Также мы попросили уточнить, должны ли учреждения возвращать екатеринбуржцам 100% стоимости билетов. Как только ответ поступит в редакцию, мы его опубликуем.