Екатеринбуржцы боятся ходить в театры и на концерты после теракта в «Крокусе»

При этом женщина сперва столкнулась с непониманием со стороны театра. В кассах театра ей заявили, что вернут только 50% стоимости, как положено федеральным законом. Только на следующий день представители театра согласились вернуть полную стоимость. Для этого женщина оформила возврат через сайт учреждения. В разговоре с ЕАН она пожаловалась, что сделать это было непросто. Пришлось потратить около часа, чтобы разобраться с системой.